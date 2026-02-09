Giungano, inaugurata la nuova mensa scolastica del “Gino Rossi Vairo”

Un nuovo importante servizio che si aggiunge all'offerta didattica per la scuola primaria e secondaria di primo grado

Inaugurata questa mattina la nuova mensa scolastica dell‘I.C “Gino Rossi Vairo” del plesso di Giungano. Un nuovo importante servizio che si aggiunge all’offerta didattica per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Il nuovo spazio è stato realizzato nel rispetto dei più elevati standard strutturali con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente, sicuro e adeguato alle esigenze dei piccoli studenti.

L’inaugurazione

Al taglio del nastro, oltre alla presenza del Sindaco Giuseppe Orlotti e dell’Amministrazione Comunale di Giungano, vi erano anche amministratori dei comuni limitrofi e l‘Onorevole Gianpiero Zinzi, coordinatore Lega Campania.

“Questo per noi è un intervento che testimonia l’attenzione verso il benessere, la salute e la crescita educativa degli alunni del territorio che costituiscono una priorità imprenscindibile”, il commento del primo cittadino di Giungano. La nuova mensa evidenzia l’incessante lavoro dell’Amministrazione Comunale verso i servizi scolastici. Investimenti finalizzati al futuro della comunità e di tutte le nuove generazioni

