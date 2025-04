Giungano dedica il campo giochi a Monsignor Luigi Orlotti

La giunta del Comune di Giungano ha deliberato di intitolare il campo giochi comunale a “Monsignor Luigi Orlotti”. La decisione, accolta con unanime consenso, vuole onorare la memoria del sacerdote, figura molto amata dalla comunità locale. Il gesto rievoca un legame profondo tra Don Luigi e quel luogo, come testimoniato dalle sue stesse parole: «Facevo avanzare sempre il tempo per andare alla partitella con i compagni al campo sportivo… Il suono della campana equivaleva al fischio dell’arbitro per dirmi che la partita era terminata ed era tempo di andare in chiesa».

Un “campo sportivo” trasformato in un dono per i bambini

Il “campo sportivo” descritto da Monsignor Orlotti, un semplice spiazzo pietroso nei pressi del cimitero, è oggi un moderno campo di calcio con un’area giochi attrezzata per i bambini. Dedicare questo spazio a “Mons. Luigi Orlotti” rappresenta, “il più bel regalo a un bambino che non c’è più e che ci sarà sempre in ogni bambino che lì si affaccerà al mondo dello sport”.

Affetto unanime della comunità e iter istituzionale rapido

L’eccezionalità della decisione è sottolineata anche dalla tempestiva richiesta anticipata al Prefetto, evidenziando l’affetto e la volontà unanime della comunità giunganese verso Don Luigi. Questo passo istituzionale anticipato è “l’ennesimo segno dell’affetto della comunità giunganese verso don Luigi”.