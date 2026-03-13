Giovani e imprese, nasce il progetto “CI SEI” per le Aree interne del Cilento

Le idee dei giovani diventano motore di sviluppo per le aree interne del Cilento. Con questo obiettivo nasce “CI SEI – Giovani e Imprese”, il progetto, presentato questa mattina presso il comune di Salerno, che punta a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali e a valorizzare il talento delle nuove generazioni nei territori di Salerno e del Cilento interno.

Il progetto

L’iniziativa coinvolge il comune di Salerno come capofila, insieme ai Comuni di Castelnuovo Cilento, Roccadaspide e Vallo della Lucania, territori che rientrano nell’Area Interna della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Il progetto guarda in particolare alle opportunità di crescita e sviluppo locale legate alle vocazioni economiche del territorio, con un’attenzione specifica ai settori dell’artigianato, del turismo e dell’agricoltura, ma anche all’innovazione e all’inclusione sociale.

La finalità

L’obiettivo è rafforzare la micro e piccola imprenditoria, sostenendo chi desidera trasformare competenze, creatività e idee in nuove imprese. I destinatari dell’iniziativa sono giovani tra i 18 e i 35 anni, che potranno partecipare a percorsi dedicati alla formazione imprenditoriale, al mentoring e allo sviluppo di progetti innovativi. Elemento centrale del progetto sarà la creazione di Hub Giovani, veri e propri spazi di incontro e collaborazione: uno nella città di Salerno e l’altro nei territori dell’area interna del Cilento.

Ecco come funzioneranno gli hub

Gli hub funzioneranno come sportelli informativi e centri di supporto operativo, dove i giovani potranno ricevere orientamento, consulenze e accompagnamento per avviare un’attività. All’interno di questi spazi saranno organizzati laboratori, workshop tematici, attività di coaching e tutoring, oltre a momenti di confronto con esperti, imprese e istituzioni.

Gli hub diventeranno così luoghi di scambio di competenze, networking e collaborazione, in cui sviluppare idee imprenditoriali e costruire nuove opportunità professionali. Il progetto punta anche a creare una rete tra giovani imprenditori, istituzioni, università e stakeholder economici, favorendo la nascita di sinergie capaci di rafforzare il tessuto produttivo locale. L’iniziativa avrà una durata di dodici mesi e potrà contare su un finanziamento nazionale fino a 150 mila euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento locale del 20 per cento pari a 37.500 euro, per un investimento complessivo di 187.500 euro.