Vallo della Lucania: al via il progetto “CI SEI – Giovani e Imprese”

Il comune di Vallo della Lucania aderisce al progetto “CI SEI – Giovani e Imprese”, un’iniziativa dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni desiderosi di trasformare idee, competenze e talento in concrete opportunità imprenditoriali.

La finalità

L’obiettivo è quello di sostenere e incentivare la nascita di nuove attività economiche e sociali sul territorio, offrendo percorsi di formazione, mentoring, networking e accompagnamento alla creazione d’impresa. Attraverso questa iniziativa, i giovani avranno la possibilità di confrontarsi con esperti, sviluppare progetti innovativi e costruire relazioni con imprese, istituzioni e realtà economiche locali.

Un ruolo centrale sarà svolto dagli hub territoriali e dagli spazi di collaborazione che verranno attivati per favorire lo scambio di idee e la crescita di nuove startup.

Il progetto

Il progetto CI SEI – Giovani e Imprese è promosso dal Comune di Salerno in collaborazione con i Comuni di Castelnuovo Cilento, Roccadaspide e lo stesso Vallo della Lucania. A supporto del progetto è stata costruita una rete di partner che mette insieme formazione, ricerca e mondo del lavoro. Tra questi figurano l’Università degli Studi di Salerno e l’Osservatorio Culture Giovanili, insieme agli Ambiti Territoriali S5, S7 e S8 e a diversi istituti scolastici del territorio