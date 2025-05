“Giovani D Valore”: Lnd annuncia classifiche. C’è anche la Gelbison

Il Dipartimento Interregionale ha reso note le classifiche definitive della 13ª edizione di ‘Giovani D Valore’, un’iniziativa volta a premiare le società della Serie D che si distinguono nella valorizzazione dei giovani calciatori. Le graduatorie, calcolate alla 28ª giornata (32ª per i gironi A, B e C) ed escludendo le squadre retrocesse in Eccellenza, includono un bonus del 10% per i club con un settore giovanile completo e per la squadra vincitrice del Campionato Nazionale Juniores Under 19 Serie D.

Contributo economico raddoppiato e platea dei beneficiari ampliata

A partire da questa stagione, il contributo complessivo destinato ai club è stato significativamente aumentato, passando da 450.000 euro a 1.035.000 euro. Questa decisione ha permesso anche di allargare la platea dei beneficiari: non più solo le prime tre, ma le prime cinque società classificate in ogni girone riceveranno un premio. La distribuzione del premio complessivo di 1.035.000 euro prevede le seguenti modalità per le prime cinque squadre di ciascun girone: 1ª classificata riceverà 50.000 Euro, la 2ª 30.000 Euro, la 3ª 20.000 Euro, la 4ª 10.000 Euro e la 5ª 5.000 Euro.

Le classifiche definitive per girone

Di seguito le classifiche definitive della 13ª edizione di ‘Giovani D Valore’ per ogni girone: