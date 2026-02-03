Giovane accoltellato a Salerno, c’è un arresto. Protagonisti due minori

Un giovane è stato arrestato dopo l’aggressione avvenuta nel quartiere Mercatello, cuore della zona orientale della città. Due studenti di 16 anni, entrambi iscritti all’istituto superiore “Galilei”, sono passati dalle parole ai fatti al termine di una lite scaturita per futili motivi personali. La discussione è degenerata rapidamente quando uno dei due ha estratto un coltello, sferrando un fendente che ha colpito il compagno alla gola e alla testa.

La dinamica dell’aggressione e i soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 14:00, quando diverse chiamate al numero di emergenza 112 hanno segnalato la presenza di un giovane sanguinante in via Belisario Corenzio.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le ambulanze dei Vopi di Pontecagnano Faiano e della Croce Rossa di Salerno. Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi”, dove i medici hanno riscontrato ferite profonde alla regione laterale destra del collo e al cuoio capelluto. Nonostante la gravità del colpo, che ha sfiorato la carotide e la vena giugulare, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

Quasi contemporaneamente, al medesimo ospedale si è presentato il secondo giovane coinvolto, con una ferita alla mano causata probabilmente dall’uso maldestro dell’arma durante l’aggressione.

Le indagini e l’arresto lampo

Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura di Salerno, hanno permesso di ricostruire l’accaduto in tempi record. Grazie alle testimonianze raccolte sul posto e all’ascolto dei diretti interessati, i poliziotti hanno rintracciato l’aggressore poco dopo le medicazioni.

L’arma del delitto è stata recuperata in un tombino, dove il giovane aveva tentato di sbarazzarsene prima di fuggire. Per il sedicenne è scattato l’arresto già nel pomeriggio di ieri. Secondo alcune indiscrezioni, tra i due esistevano attriti pregressi già noti all’interno dell’ambiente scolastico, un malumore latente che è esploso nel peggiore dei modi.

Una comunità sotto shock

L’episodio ha destato profonda preoccupazione in città, non solo per la violenza dell’atto, ma per il profilo dei ragazzi coinvolti: entrambi appartengono a famiglie stimate della zona orientale di Salerno. Soltanto 24 ore prima un altro giovane era stato accoltellato nei pressi della chiesa di Santa Lucia, sempre a Salerno.