Salerno, lite tra 16enni: ennesimo accoltellamento

Ancora violenza a Salerno. Due giovani sono finiti in ospedale con ferite d'arma da taglio. L'episodio a pochi passi dalle scuole

Redazione Infocilento
Polizia

Dopo il grave episodio della notte tra sabato e domenica, che ha visto un minore rimanere ferito, un nuovo accoltellamento si è verificato oggi nella zona orientale della città. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.45 in via Belisario Corenzio, a pochi metri dagli istituti scolastici del quartiere. Protagonisti della violenta lite due ragazzi di 16 anni, presumibilmente all’uscita da scuola.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, uno dei minori avrebbe sferrato un fendente mirando al collo del coetaneo. Sul posto sono intervenute un’ambulanza del Vopi e una della Croce Rossa, allertate dalla Centrale Operativa 118.

I due giovani sono stati trasportati in ospedale: uno ha riportato una ferita da taglio alla mano, l’altro al collo.
Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato, impegnata a ricostruire la dinamica e le responsabilità di un episodio di estrema gravità.

