Salerno: 16enne accoltellato nei pressi della chiesa di Santa Lucia, si indaga

Notte di violenza a Salerno nei pressi della chiesa di Santa Lucia, dove un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito in seguito a un accoltellamento. Il grave episodio di cronaca si è verificato nelle ore notturne e ha immediatamente allertato residenti e soccorsi.

I fatti

Il giovane, colpito da un’arma da taglio per cause ancora in corso di accertamento, è stato soccorso e affidato alle cure del personale sanitario e condotto all’ospedale Ruggi di Salerno. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Gli interventi

Sul luogo dell’aggressione sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.

Indagini in corso

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Si riaccende il dibattito sulla sicurezza

L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza, soprattutto nelle ore notturne e nelle aree frequentate da giovani.