Giornata internazionale delle Ostetriche, un aiuto prezioso per le donne. Parla Maria Tramontano, Ostetrica presso l’Immacolata di Sapri

Ricorre oggi, 5 Maggio, la “Giornata Internazionale delle ostetriche“. Istituita nel 1991, negli anni la figura professionale delle ostetriche ha acquisito sempre più importante, diventando un punto di riferimento imprescindibile per tutte le donne.

Un punto di riferimento per le donne

“Noi ostetriche siamo le spettatrici particolari nel percorso prezioso rappresentato dalla nascita – ha dichiarato Maria Tramontano, responsabile ostetriche del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri – L’ostetrica ha un ruolo fondamentale per le donne in quanto le accompagna per tutta la vita, iniziando dalla pubertà e proseguendo poi con l’adolescenza, la gravidanza, il parto fino ad arrivare alla menopausa. Le ostetriche seguono le donne a 360 gradi e sono sempre accanto a loro”.

E poi ha aggiunto. “Mi auguro che tutte le ostetriche facciano questo lavoro con passione, dedizione ed anche empatia altrimenti risulta tutto più difficile. Spero che nel mondo ci siano sempre più ostetriche che accolgano la vita dei nuovi nati tra le loro mani”, ha concluso Maria Tramontano.