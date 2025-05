Giona: ospite Giovanna Abbagnara, giornalista e direttrice di Punto Famiglia

Undicesima puntata della quarta stagione di Giona. Nel corso della puntata Vito Rizzo e Giovanna Abbagnara, giornalista e direttrice di Punto Famiglia hanno parlato delle sfide educative che coinvolgono i genitori.

In particolare, prendendo spunto dall’ultimo libro di Giovanna Abbagnara dal titolo Cercasi Genitori si sono approfondite le diverse sfide che caratterizzano il ruolo dei genitori oggi, l’importanza di non rinunciare e non delegare alla trasmissione di valori, vivendo con pienezza a e consapevolezza anche la propria fede.

Attraverso storie di cronaca e l’esperienza di famiglie in odore di santità si è avuto modo di toccare tanti aspetti, dalla scuola, al mondo digitale, alla sessualità responsabile, alla capacità di relazionarsi con sé e con gli altri che interroga tanti giovani. È importante che i genitori non rinuncino al loro ruolo educativo e sappiamo coltivare la dimensione familiare come modello sano di una crescita affettiva e relazionale.