Calcio

Serie C: Salernitana, domani la gara col Picerno. Le ultime di formazione

Tra questione societaria - con una cessione a Rufini che sembra oramai sfumata - e campo, gli uomini di Mister Cosmi sono concentrati per l'ultimo turno casalingo del campionato.

Antonio Pagano

Tra questione societaria – con una cessione a Rufini che sembra oramai sfumata – e campo, gli uomini di Mister Cosmi sono concentrati per l’ultimo turno casalingo del campionato, la Salernitana se la vedrà domani, domenica 19 aprile, con l’AZ Picerno, allo stadio Arechi di Salerno. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:30.

Le ultime dal campo

Nell’allenamento di ieri il gruppo guidato dal tecnico granata ha svolto un lavoro essenzialmente tattico. Differenziato per Filippo Berra, Galo Capomaggio, Roberto Inglese e Luca Villa. Oggi la rifinitura sempre al Mary Rosy.

Cosmi ritroverà Tascone, Molina e Achik al rientro dalla squalifica. Il mediano ex Cerignola potrebbe avere una chance in coppia con Gyabuaa a centrocampo, più indietro le quotazioni di Carriero e de Boer. In difesa il dubbio principale riguarda la corsia sinistra. Anastasio e Longobardi si giocano una maglia, con il secondo che sembrerebbe in vantaggio dopo il buon approccio avuto con i siciliani. In avanti si va verso la conferma del tridente con Ferraris, Ferrrari e Lescano, da capire se proprio Achik possa trovare spazio dal 1′.

L’avversario

Il Picerno attualmente fermo al 14esimo posto in classifica a quota 39 punti arriverà all’Arechi con la voglia di conquistare una salvezza matematica, tre punti dalla permanenza certa tra i professionisti per il quinto anno consecutivo.

Nelle ultime 5 i lucani hanno conquistato 8 punti, due pareggi con Trapani e Monopoli, una sconfitta con il Siracusa, e due vittorie con Catania e Cosenza. Una squadra che subisce molti gol, finora con 53 reti incassate è tra le peggiori difese del campionato.

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