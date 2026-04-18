Trentova-Tresino: l’Amministrazione affida il rilancio del Centro Visite alla Pro Loco Agropoli Terra & Mare

L’amministrazione comunale di Agropoli punta su turismo sostenibile e la protezione del suo capitale naturale. La giunta guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi ha infatti dato il via libera ufficiale alla proposta progettuale presentata dalla Pro Loco Agropoli Terra & Mare APS. L’accordo è volto al supporto, al coordinamento e alla valorizzazione del Centro Visite Trentova-Tresino, snodo cruciale per chiunque desideri esplorare le eccellenze ambientali del Cilento.

Una sinergia per il cuore verde di Agropoli

La valorizzazione delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche è da tempo inserita tra le priorità strategiche dell’Ente. Il Centro Visite, incastonato nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, non è solo un presidio di tutela, ma funge da punto di partenza privilegiato per una fitta rete di itinerari escursionistici. Attraverso questo provvedimento, l’amministrazione punta a rendere il sito sempre più accessibile e attrattivo, investendo sulla fruibilità di uno dei patrimoni più preziosi del territorio.

Il piano operativo e la firma della convenzione

Il progetto si articola in una serie di attività multidisciplinari che spaziano dall’accoglienza e informazione turistica all’organizzazione di eventi mirati alla promozione sostenibile. Un elemento cardine dell’intesa è la volontà di creare una rete collaborativa tra le diverse associazioni locali e l’Ente comunale. La firma ufficiale della convenzione ha visto protagonisti il sindaco Mutalipassi e il presidente della Pro Loco Agropoli Terra & Mare APS, Giusy Mariani, accompagnati dal vicesindaco e assessore all’ambiente Rosa Lampasona e dall’assessore al turismo Roberto Apicella.

Un polo di eccellenza a costo zero per l’Ente

L’aspetto rilevante dell’accordo risiede nell’impegno della Pro Loco, che opererà a titolo gratuito per potenziare l’offerta turistica e ambientale della città. L’obiettivo dichiarato è trasformare il Centro Visite Trentova-Tresino in un vero e proprio polo di eccellenza, capace di attrarre visitatori da tutto il Paese e, al contempo, offrire servizi di qualità ai cittadini residenti, garantendo la salvaguardia di un ambiente unico nel suo genere.