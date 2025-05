Giona: ospite Giovanni Caggiano, presidente nazionale di Asmel

Decima puntata della quarta stagione di Giona. Nel corso della puntata Vito Rizzo e Giovanni Caggiano, Presidente Nazionale di Asmel, hanno parlato dell’incontro che si è svolto nel 2024 tra i Sindaci dei Comuni aderenti all’associazione e Papa Francesco.

In particolare sono state ricordate le parole di incoraggiamento del papa per una politica maggiormente attenta alle periferie e ai piccoli e medi Comuni che rappresentano la forza del Paese nel rispetto del principio di sussidiarietà. Nella logica della cultura del creato, nel messaggio affidato da Asmel, Papa Francesco volle sottolineare l’importanza che rivestono i territori marginali per le politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico e la necessità di promuovere una politica attenta a garantire l’assistenza sociale agli anziani e alle famiglie.

Il contrasto allo spopolamento non lo si realizza tagliando le risorse secondo la logica della cultura dello scarto ma favorendo politiche per le famiglie e per la natalità anche ponendo attenzione ai giovani e all’uso virtuoso delle nuove tecnologie.