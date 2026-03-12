Gelbison, trasferta vietata col Savoia: il Sindaco Sansone annuncia possibile maxi-schermo al Cineteatro

Nonostante il divieto di trasferta per motivi di ordine pubblico, i tifosi della Gelbison non resteranno soli. L’amministrazione comunale di Vallo della Lucania si sta attivando per permettere ai sostenitori rossoblu di seguire la delicata sfida contro il Savoia, prevista per domenica allo stadio “Giraud” (o De Berardinis, a seconda della disponibilità dell’impianto) di Torre Annunziata.
La partita in diretta al Cineteatro
L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Antonio Sansone, intervenuto durante la cerimonia per il conferimento della presidenza onoraria della Gelbison ad Antonio Marino:
“Ci stiamo organizzando per trasmettere la diretta della partita contro il Savoia. Qualora la gara venisse ripresa, la proietteremo presso il Cineteatro cittadino per permettere a tutti di sostenerla insieme.”
Un’iniziativa volta a colmare il vuoto lasciato dalle restrizioni di sicurezza, garantendo alla comunità un momento di aggregazione per seguire la compagine del presidente Maurizio Puglisi.
Stadio Morra: “Torneremo a casa entro un mese”
Oltre alla stretta attualità legata alla prossima giornata di campionato, il primo cittadino ha voluto lanciare un messaggio di speranza per quanto riguarda l’impianto storico del club. In occasione dei settant’anni della società, Sansone ha fatto una promessa solenne:
“La Gelbison tornerà a casa. Mi auguro che questo avvenga entro un mese”, ha dichiarato il Sindaco in merito alla riapertura dello Stadio Morra. Un ritorno atteso da tempo che rappresenterebbe il regalo più bello per il settantesimo anniversario del club cilentano.