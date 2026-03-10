Serie D: vietata la trasferta a Savoia per i tifosi della Gelbison

Archiviata la pausa per il torneo di Viareggio, la Gelbison si prepara al big match di domenica 15 marzo contro il Savoia. I rossoblù dovranno fare a meno dei loro sostenitori per questa gara, la trasferta è stata difatti vietata ai tifosi “per motivi di ordine e sicurezza pubblica”.
La decisione
La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.
Il provvedimento è stato adottato su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e su proposta del Questore di Napoli. Pertanto, i residenti nella provincia di Salerno non potranno acquistare i biglietti per assistere all’incontro.