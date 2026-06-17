Torre Orsaia, si cala in un pozzo e non riesce a risalire: paura per un 65enne

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Torre Orsaia per una disavventura che ha riguardato un 65enne originario del posto.

L’uomo si era recato in un terreno di sua proprietà al cui interno era presente un pozzo profondo circa 8 mt. Per cause ancora in corso di accertamento, il malcapitato, dopo essersi calato nella cavità per effettuare delle pulizie, sembra non sia riuscito più a risalirlo.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Allertate immediatamente le forze dell’ordine, sul posto è stato tempestivo l’arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, supportati contemporaneamente dai sanitari del 118 giunti a bordo di un’ambulanza.

Le operazioni di recupero sono state delicate e sono durate diverso tempo. Una volta terminato il salvataggio, il 65enne è stato subito dopo trasferito presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri per i dovuti e necessari accertamenti circa il suo stato di salute.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, sembra che il 65enne non abbia riportato particolari traumi e non sia in pericolo di vita