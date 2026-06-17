Eboli, presunta aggressione nel tratto tra ASL e quartiere Sacro Cuore: la denuncia di una cittadina

«Ho tanta paura di uscire». È questo il grido d’allarme affidato ai social da una cittadina di Eboli che ha raccontato di aver vissuto momenti di forte paura mentre rientrava a casa dal lavoro.

Il post

Secondo quanto riportato nel post pubblicato nel gruppo “Sei di Eboli se il vero…”, la donna stava percorrendo a piedi il tratto compreso tra l’ASL e il quartiere Sacro Cuore quando sarebbe stata avvicinata da due giovani a bordo di motorini.

La dinamica dell’accaduto

Nel suo racconto, i due ragazzi, che avrebbero avuto circa 16 anni, avrebbero simulato un’aggressione passando accanto a lei e tentando di colpirla con:” un calcio al volto mentre erano in corsa”. Un gesto che, stando alla testimonianza, avrebbe provocato grande spavento nella donna, soprattutto perché in quel momento la strada sarebbe stata deserta.

«Mi sono spaventata e si sono messi anche a ridere», scrive la cittadina, che sottolinea come l’episodio l’abbia profundamente scossa. La paura più grande, racconta, è stata quella di :”poter cadere” e farsi male senza che nessuno potesse prestarle soccorso.

Le reazioni della comunità e il tema della sicurezza

Il post ha immediatamente attirato l’attenzione di numerosi utenti, riaccendendo il dibattito sul tema della sicurezza urbana e sui comportamenti irresponsabili di alcuni giovanissimi. Molti cittadini hanno espresso solidarietà alla donna e preoccupazione per quanto accaduto.

Al momento si tratta del racconto pubblicato dalla protagonista sui social network e non risultano comunicazioni ufficiali o denunce pubbliche relative all’episodio.

L’auspicio condiviso da molti cittadini è che eventuali comportamenti simili vengano segnalati alle autorità competenti affinché possano essere effettuati gli opportuni accertamenti.