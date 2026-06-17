Torna “Momenti d’Autore”: Concerti e Grandi Ospiti tra Battipaglia, Eboli e Palinuro

Torna la rassegna culturale “Momenti d’Autore”, ideata dall’avvocato Michele Toriello e giunta alla sua quattordicesima edizione. Da giugno a settembre, le splendide cornici di Battipaglia, Eboli e Palinuro ospiteranno una serie di concerti, spettacoli e incontri interamente dedicati al ruolo culturale e sociale delle bande musicali.

Il programma e l’inaugurazione

A inaugurare il ricco cartellone di appuntamenti sarà il musical “Awakening… la musica ricorda, l’amore libera”, in scena il prossimo 19 giugno al PalaZauli di Battipaglia.

Gli ospiti d’onore

La rassegna vanta una rosa di ospiti di grande prestigio istituzionale e musicale. Tra i protagonisti più attesi sul palco ci saranno:

La Fanfara della Polizia di Stato

La Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”

La Banda TRAMAT dell’Esercito Italiano

Tutti gli eventi inseriti nel programma della rassegna saranno a ingresso gratuito.