Attualità

Perito, il futuro dei borghi passa per la tradizione: la Pro Loco presenta il calendario delle attività

Dall'anteprima di "Cavatè" alla storica Festa nel Bosco, fino alla tappa del cammino nazionale "Errando": ecco come il piccolo centro cilentano unisce comunità e turismo

Daniele Romualdi

La Pro Loco Perito, da sempre motore della valorizzazione territoriale e della coesione sociale, svolge un ruolo fondamentale nel promuovere le tradizioni, l’identità locale e il turismo. Attraverso eventi, attività culturali e iniziative di promozione, rafforza il senso di comunità, mantenendo vivo il legame con la cittadinanza del piccolo borgo di Perito.

Un impegno riconosciuto e sostenuto dalla partecipazione attiva della popolazione. Questo rapporto offre uno sguardo sulle sfide e le opportunità che queste realtà affrontano oggi, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni e alla capacità di evolversi in una società in continua trasformazione.

Il Programma degli Eventi 2026 a Perito

Ecco le date e gli appuntamenti principali per vivere il borgo e le sue tradizioni nei prossimi mesi:

5 Luglio 2026 – “Cavatè” (Anteprima Festa nel Bosco)

Si parte con un evento che anticipa la celebre Festa nel Bosco, dal titolo “Cavatè”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’”Osteria da Ersilia” e con il patrocinio del Comune di Perito. Sarà una giornata speciale per riscoprire uno dei simboli più autentici della tradizione cilentana: i cavatielli fatti a mano.

11 Luglio 2026 – Tappa del cammino nazionale “Errando”

Il borgo ospiterà la tappa di “Errando”, un cammino nazionale a piedi partito da Bolzano con arrivo a Reggio Calabria (maggio-agosto 2026). Il progetto è nato dall’iniziativa ScienzaServizievole della Prof.ssa Daniela Lucangeli.

Dal 6 al 13 Agosto 2026 – “Festa nel Bosco”

Si continua ad agosto con l’atteso ritorno della storica “Festa nel bosco” (edizione 2026), l’appuntamento centrale dell’estate peritana.

Dicembre 2026 – Peritolive

La programmazione non si ferma all’estate: a dicembre tornerà infatti il consueto appuntamento invernale con Peritolive.

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