Gelbison, rinforzo sulle fasce con l’arrivo di Davide Zugaro e un rinnovo importante

Il mercato estivo della Gelbison si arricchisce con un nuovo acquisto di spessore. Il club cilentano ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno sinistro Davide Zugaro, classe 2000, proveniente dalla Paganese. Attraverso una nota apparsa sui propri canali ufficiali, la Gelbison ha reso noto di “aver raggiunto l’accordo con il calciatore Davide Zugaro, che questa mattina ha firmato un precontratto”.

Esperienza e solidità sulle corsie laterali

Zugaro, terzino sinistro di ruolo, porta con sé un bagaglio di esperienza importante maturato sui campi professionistici. Nell’ultima stagione ha militato nella Paganese, rafforzando la sua presenza nel panorama della Serie C.

La carriera

Cresciuto nel vivaio del Pescara, Zugaro è approdato nel 2017 alla prestigiosa Inter, dove ha collezionato numerose presenze nel campionato Primavera 2. La sua carriera include esperienze significative con le maglie di Olbia, Giana Erminio, Virtus Verona, Sangiuliano, Notaresco e Bitonto, per un totale di 90 presenze in Serie C.

L’accoglienza del club rossoblù

Il club cilentano accoglie Zugaro con grande entusiasmo, dichiarando che “il suo contributo sarà prezioso per il raggiungimento degli obiettivi stagionali”. Un innesto che mira a garantire stabilità, corsa e affidabilità sulle corsie laterali.

Un rinnovo importante

I rossoblue, inoltre, ufficializzano il rinnovo di Lorenzo Liurni, attaccante classe ’94. Dopo un ottimo finale di stagione, il presidente Maurizio Puglisi e tutta la società, ha deciso di confermare l’esperto attaccante anche per la prossima annata.