Gelbison, pausa per il Viareggio: obiettivo finale di stagione

Archiviata la gara di domenica contro la Vigor Lamezia e le decisioni del giudice sportivo, in casa Gelbison la parola d’ordine è voltare pagina. Al termine dell’allenamento, le telecamere di InfoCilento, hanno raggiunto Ferreira e Urquiza, che hanno fatto il punto sul momento della squadra.

Le parole di Ferreira e Urquiza

“Dobbiamo pensare solo a lavorare e alle prossime partite. Il gruppo è unito e vuole dimostrare il proprio valore sul campo”. La pausa di campionato, dovuta al Torneo di Viareggio, rappresenta intanto un’occasione per rifiatare e prepararsi al meglio al finale di stagione.

“Volevamo giocare subito, ma sfrutteremo questi giorni per recuperare energie” Obiettivi chiari anche per il finale di stagione: “Vogliamo chiudere nel migliore dei modi e dare il massimo per questa maglia”, hanno concluso i due rossoblù.