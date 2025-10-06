Futsal: vince la Feldi, ‘Volpi’ in testa al campionato

Sconfitta di misura per lo Sporting Sala Consilina

A cura di Christian Vitale

Si è conclusa la seconda giornata della Serie A di futsal maschile che vede al comando a punteggio pieno tre squadre ovvero Active Network, Meta Catania e Feldi Eboli, vincente al PalaSele contro la Roma.

Termina 5-1 la gara in favore delle ‘Volpi’ che stendono cosi la compagine capitolina. La gara resta in bilico per buona parte del primo tempo con Echavarria che capitalizza al meglio l’assist di Selucio a due giri di lancette dal ritorno negli spogliaoti. Nella ripresa, al 9′, dopo un tentativo di Caponigro è Lavrendi a trovare l’angolo giusto che vale il 2-0. A cavallo del quarto d’ora prima l’autorete che rimette in corsa Roma poi il tris di Calderolli con un destro fulmineo che lascia poco scampo alla retroguardia giallorossa. La Feldi trova il 4-1 dopo una deviazione sfortunata avversaria su uno schema mentre nel finale, con Roma che aveva inserito il quinto di movimento,  Kenji trova il definitivo 5-1 con una rete a porta vuota dalle retrovie.

Cade invece in trasferta lo Sporting Sala Consilina che cede 4-3 a Pomezia. Padroni di casa avanti subito con un errore difensivo punito da Tiaguinho. Lo Sporting trova però il pari al 9′ con Vidal che si fa trovare sul secondo palo ed angola nel modo giusto per riequilibrare prontamente il match. Nella ripresa Pomezia passa nuovamente avanti subito con una magia di Miguel Angelo per portarsi sul 3-1 con una conclusione velenosa di Dudu. Lo Sporting accorcia dopo pochissimo le distanze con una sassata di Igor ma al 12′ Dudu trafigge Fiuzza di Potenza. A poco serve il gol di Vidal, a cinque secondi dalla fine: termina cosi 4-3 per il Pomezia.

