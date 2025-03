Futsal: tempo di derby tra Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina

Dopo la parentesi della Coppa Italia nelle Marche, che ha premiato la Feldi Eboli, torna in campo, tra oggi e domani, la massima divisione maschile di futsal.

Ad aprire le danze, alle 19:00, è la sfida tra due squadre stabili in zona play-off con Roma ed i piemontesi della L84 mentre un’ora dopo match salvezza tra Cosenza e Benevento. Alle 20:30, poi, il derby salernitano con lo Sporting Sala Consilina che farà visita alla Feldi Eboli, a -2 dalla vetta. I salesi tornano in campo dopo il passo falso interno, in diretta su Sky Sport che costò la panchina a mister Cipolla rilevato da Felipe Conde. Per la Feldi, invece, sarà la prima ufficiale al PalaSele dopo il successo di Jesi di domenica scorsa.

Sempre alle 20:30 di stasera altre tre gare di rilievo. Per la zona alta Genzano farà visita a Treviso, la capolista Napoli ospita i veneti della Vinumitaly Petrarca mentre i campioni d’Italia del Catania attendono Pomezia. A completare il quadro i laziali dell’Active Network che se la vedranno con gli irpini della Sandro Abate mentre domani, infine, match per evitare la retrocessione alle 17:00 tra Manfredonia e Pesaro.