Futsal, stasera sul parquet lo Sporting. Domani big match per la Feldi

Riparte la Serie A di futsal che vede alle porte la sua settima giornata in programma. Le sette gare saranno spalmate su due giorni con cinque gare al venerdì e due al sabato, tutte in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

Il quadro sul settimo turno

Si parte quindi stasera alle ore 19:00 con l’intreccio tra due squadre che fino ad ora hanno brillato poco come la Roma, in bilico in zona play-off, e Came Treviso penultima in classifica. Quattro match sono previsti poi alle 20:30. Trasferta in terra pugliese per lo Sporting Sala Consilina che proverà, dopo il turno di riposo, ad accorciare sulla vetta della classifica, lontana ora cinque punti, sul parquet del Global Work Capurso, relegato nelle zone basse della graduatoria. Al pari dei salesi, ma con una gara in più, discorso simile per il Napoli opposto ad una non irresistibile Pirossigeno Cosenza, fanalino di coda del torneo. Derby laziale, poi, tra Ecocity Genzano ed Active Network con gli irpini della Sandro Abate ad ospitare la Fortitudo Pomezia.

Gli altri due match

Gli altri due match sono previsti, invece, per domani alle 20:30. I piemontesi della L84, terza forza del campionato, faranno visita, in diretta su Sky Sport, ai liguri del CDM Futsal mentre la Feldi Eboli sarà impegnata nel big match di giornata. Al PalaSele arriva infatti la Meta Catania, campione d’Italia, impegnata nei giorni scorsi in Champions. La Feldi scenderà sul parquet da prima della classe contro i siculi attualmente secondi a -2 ma con una gara in più delle ‘volpi’ di Lucho Antonelli.