Futsal: si torna sul parquet dopo il turno infrasettimanale

Si ritorna tutti sul parquet dopo il turno infrasettimanale nella Serie A di futsal, che ha visto una classifica che comincia a delinearsi. Quarto turno di campionato alle porte che darà ancora una sterzata ad una graduatoria che comincia a inviare le prime sentenze.

Il turno infrasettimanale

Vince ancora la Feldi Eboli che nel derby contro gli Irpini della Sandro Abate porta a casa tre punti importanti dopo una trasferta non semplice. Gui e Selucio a portano avanti il quintetto ebolitano nel primo tempo con Felipinho e Gui a chiudere la contesa sul 4-0 prima della rimonta dei locali che si ferma sul 4-3. Sorriso anche per lo Sporting Sala Consilina che piega in casa per 5-2 la Came Treviso dopo un match in bilico per buona parte. Il primo tempo si chiude infatti sul 2-2 con Vidal e Delmestre a segno per i salesi mentre nella seconda frazione ancora Vidal e due volte Arillo mettono in discesa la gara del Pala San Rufo. In classifica restano a punteggio pieno Feldi e Meta Catania con 9 punti mentre lo Sporting è nel gruppetto subito dietro a quota 6.

Feldi in casa, trasferta per lo Sporting

Il quarto turno di campionato si apre, invece, al venerdì con due gare. Alle 20:30 sul parquet dei piemontesi della L84 sarà in campo lo Sporting Sala Consilina. Sabato altre tre sfide mentre la Feldi Eboli sarà di scena in uno dei due intrecci domenicali: al Palasele, con diretta su Sky, arriverà la Pirossigeno Cosenza.