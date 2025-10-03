Futsal serie A: la Feldi Eboli travolge la Roma e vola in vetta

Una Feldi Eboli inarrestabile centra la sua seconda vittoria consecutiva in Serie A Futsal, annichilendo l’AS Roma con un netto 5-1 al Palasele. Nel big match della seconda giornata, le “Volpi” ebolitane hanno saputo resistere nel primo tempo per poi dilagare nella ripresa, conquistando tre punti pesantissimi che le confermano a punteggio pieno in vetta alla classifica. Contando anche gli impegni di Coppa Divisione, si tratta della quarta vittoria consecutiva per la squadra di mister Luciano Antonelli, che si gode un momento di forma eccezionale, guidata da un Fabricio Calderolli in stato di grazia e dai nuovi acquisti subito protagonisti.

Primo tempo: l’equilibrio rotto da echavarria

La gara è vibrante fin dalle prime battute, con entrambe le formazioni che si affrontano a viso aperto e grande intensità. La Feldi Eboli sfiora subito il vantaggio con Kenji, che colpisce il palo, ma la reazione della Roma è immediata, con capitan Fortino che mette alla prova l’altro capitano, Carlos Dalcin, sempre pronto a respingere. Tanti falli e poche occasioni limpide, con le squadre che non concedono un centimetro. Verso la fine della frazione, però, l’equilibrio si spezza: a meno di due minuti dal duplice fischio, il neo-acquisto Felipe Echavarria trova la zampata vincente sotto porta, correggendo in rete un pallone calciato da Selucio. Il suo primo gol in campionato vale il prezioso 1-0 con cui si chiude il primo tempo.

La ripresa è un uragano rossoblù

La Roma rientra in campo con il piglio giusto e mette sotto pressione i padroni di casa. Prima centra il palo con Cutrupi, poi impegna ancora Dalcin, autore di una serie di interventi fondamentali per tenere la porta inviolata. La Feldi Eboli resiste alla sfuriata capitolina e punisce l’avversario a metà ripresa: il giovane talento Giuseppe Lavrendi, un altro dei volti nuovi, fa esplodere il Palasele firmando il 2-0. Nonostante lo shock, la Roma accorcia le distanze con un pizzico di fortuna: a 5 minuti dal termine, il tiro dalla distanza di Sarmiento viene deviato da Echavarria, spiazzando Dalcin per l’autogol che vale il 2-1.

Nel momento più delicato, emerge la classe del solito, intramontabile Fabricio Calderolli. L’attaccante rimette subito le cose a posto con una puntata d’anteprima che vale il 3-1 e spegne le speranze romane. Mister Reali tenta la carta del portiere di movimento, ma l’asso brasiliano è implacabile: Calderolli, in serata di grazia, propizia il secondo autogol della Roma per il poker della Feldi. C’è spazio anche per la manita, firmata da Kenji, che sfrutta il campo aperto lasciato dal portiere di movimento avversario, fissando il risultato sul definitivo 5-1.

Le parole di kenji e il derby in arrivo

A fine gara, l’attaccante Miguel Kenji esprime tutta la sua gioia: “Un ambiente incredibile e una grande vittoria, una serata perfetta per noi. Sono contento del mio primo gol con questa maglia, i tifosi sono stati fantastici e spero che ci sarà questo ambiente caldo per tutta la stagione.”

Non c’è tempo per festeggiare a lungo: le “Volpi” dovranno subito concentrarsi sul prossimo impegno, un attesissimo derby campano. Martedì si torna in campo per affrontare in trasferta la Sandro Abate Avellino, una partita dal sapore speciale per Kenji, Lavrendi e l’altro ex Gui, pronti a tornare nell’ex “casa” per confermare lo strapotere della Feldi Eboli.