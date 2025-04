Futsal: in serata la Feldi Eboli cerca di riprendersi la vetta del campionato | VIDEO

Si torna in campo nel week-end nella Serie A di futsal maschile arrivata al suo 25° turno, il decimo del girone di ritorno. A cinque gare dal termine della regular season regna ancora tanta incertezza nella zona alta e bassa della classifica.

In serata, dopo il turno infrasettimanale di martedì, si parte con quattro gare alle 20:30. La capolista Meta Catania, formazione campione d’Italia in carica riceve i veneti della Vinumitaly Petrarca mentre la Feldi Eboli, a -1 dagli etnei, attenderà al Palasele il quintetto del Pomezia. A pochi chilometri di distanza il big match di giornata con il Napoli, terzo con un ritardo di due punti sul Catania, che affronterà la Roma, quarta a -2 dai capitolini. A chiudere il quadro del venerdì sera anche la gara salvezza con Pesaro, quartultimo ed in zona play-out, opposto allo Sporting Sala Consilina, con un vantaggio risicato di tre punti sulla zona rossa.

Domani, invece, gli altri quattro match del 25° turno. Si parte alle 15:00 con la sfida tra i laziali dell’Active Network e i piemontesi della L84 mentre alle 17:00 doppio scontro con l’incrocio tra Manfredonia e Benevento, formazioni che chiudono la classifica e chiamate ad accorciare sulle rivali, e tra Treviso e gli irpini della Sandro Abate. A mettere i titoli di coda, alle 18:00, la sfida tra Cosenza, in zona play-out, e Genzano, zona play-off. Poi una settimana di sosta per concedere spazio alle nazionali.