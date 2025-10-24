Futsal: in campo lo Sporting, la Feldi si prende un turno di pausa

Dopo il weekend di sosta per la Nazionale torna protagonista la Serie A di futsal che vede in campo tutta al venerdì la quinta giornata di campionato. Sette i match in programma, in nessuno di questi sarà però impegnata la Feldi Eboli che osserverà infatti il suo turno di riposo viste le quindici squadre presenti in massima serie.

La partita

Si parte con uno dei big match di giornata alle ore 19:00 con Napoli e Roma opposti in terra capitolina. Alle 20:30, invece, le altre sei gare tutte in contemporanea. Su Sky spazio all’intreccio tra i liguri neopromossi della CDM Futsal e ai laziali della Fortitudo Pomezia. Occasione di raggiungere la Feldi Eboli in testa alla classifica per lo Sporting Sala Consilina che riceverà al Pala SanRufo i viterbesi dell’Active Network. In caso di successo da parte dei salesi ci sarebbe l’aggancio in vetta alle ‘volpi’ ebolitane.

Le gare

Tra le altre gare anche Mantova proverà a prendersi la testa della graduatoria sul parquet della Pirossigeno Cosenza come faranno anche i siculi della Meta Catania, impegnata in trasferta con gli irpini della Sandro Abate. La Came Treviso, invece, farà visita a Genzano mentre i pugliesi della Global Work Capurso ospiteranno i piemontesi della L84.