Futsal: Feldi in testa, Sporting secondo. Inizio da sogno per le salernitane

Quarto turno di campionato andato in scena nel futsal maschile con una sola padrona al comando. In testa alla classifica, infatti, c’è la Feldi Eboli, unico quintetto a punteggio pieno a quota 12. Ad inseguire, invece, un terzetto con 9 punti composto dai campioni d’Italia della Meta Catania, dai neopromossi del Mantova e da un sorprendete Sporting Sala Consilina.
Il resoconto del week-end
Il primo posto in solitaria se lo prende quindi la Feldi Eboli che chiude il quarto turno con il successo nel posticipo domenicale, in diretta su Sky, con un roboante 6-0 sulla Pirossigeno Cosenza. Il team di coach Lucho Antonelli deve però faticare nella parte iniziale con la rete di Caponigro arrivata a metà della prima frazione a cambiare0 l’inerzia ad un incontro in bilico. Nella ripresa, poi, Calderolli al 6′ firma il raddoppio con il tris che arriva sessanta secondi dopo grazie all’estremo difensore Dalcin, migliore in campo della contesa. Nei minuti finali poi il parziale si allarga grazie a Kenji che al 13′ serve il poker e con Gui e Selucio che tra il 16′ ed il 19′ mettono la parola fine sullo Sky Match del PalaSele che si conclude cosi 6-0 per la Feldi.
Ad aprire il turno, al venerdì, era stato invece lo Sporting Sala Consilina corsaro in trasferta. In Piemonte, infatti, contro la sempre temibile L84 termina 2-3 per i salesi. Gli ospiti partono bene trovano la marcatura del vantaggio al 7′ con Igor che con una staffilata sblocca la sfida. Al 12′ Salas trova il pari, al termine di un’azione velocel, con Ton che al quarto d’ora capitalizza al meglio un bel fraseggio portando negli spogliatoi i padroni di casa avanti per 2-1. Nella ripresa dopo 3′ lo Sporting ritrova nuovamente il pari con Carducci che fa tutto bene fuori area angolando in maniera vincente mentre al 7′ Fatiguso firma il sorpasso definitivo su schema d’angolo con una tiro al volo imprendibile per tutti.