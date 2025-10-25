Futsal, Feldi in testa senza giocare. Pari per lo Sporting Sala Consilina

Quinto turno tutto al venerdì per la Serie A di futsal che ha visto andare in scena tutte e sette le gare. Un turno pro Feldi Eboli che senza giocare resta la capolista in solitaria della Serie A KINTO.

Sul parquet è sceso invece lo Sporting Sala Consilina che ha fallito la possibilità di agganciare le ‘volpi’ in testa al campionato. Al Pala SanRufo, infatti, è arrivato solo un pari per 3-3 contro i viterbesi dell’Active Network. Dopo meno di 4′ salesi avanti grazie alla spizzata vincente di Arillo servito da Fiuza che al 9′ viene sorpreso dal diagonale di Block che pareggia i conti. Prima di tornare negli spogliatoi lo Sporting si procura un rigore trasformato magistralmente, e di potenza, da Vidal. Nella ripresa, invece, al 12′ lo stesso calcettista, sugli sviluppi di palla da fermo, sigla il tris portando momentaneamente i padroni di casa sul 3-1. Nemmeno il tempo di esultare che però Degan accorcia le distanze riportando l’Active Network sotto di una sola rete grazie ad una ripartenza veloce che sorprende tutti. Lo Sporting cerca di chiudere la gara concedendo però un contropiede letale agli ospiti che a 4′ dal termine trovano il definitivo pari con Cesaroni che insacca da pochi passi.

La Feldi resta cosi in testa alla classifica con 12 punti, ma con una gara in meno giocata, con la coppia Sporting Sala Consilina e Meta Catania a -2 dalla vetta incalzati a 9 dalla L84, che ha però già osservato il suo turno di riposo.

SERIE A KINTO – 5ª GIORNATA – VENERDÌ 24 OTTOBRE

ROMA 1927-NAPOLI FUTSAL 2-1

CDM FUTSAL-FORTITUDO POMEZIA 1-1

ECOCITY GENZANO-CAME TREVISO 1-6

GLOBAL WORK CAPURSO-L84 TORINO 3-7

PIROSSIGENO COSENZA-SAVIATESTA MANTOVA 5-2

SANDRO ABATE-COVEI META CATANIA 6-6

SPORTING SALA CONSILINA-ACTIVE NETWORK 3-3