Futsal: cade la Feldi, vince lo Sporting. Classifica corta in Serie A

Cala il sipario sulla settima giornata di Serie A del futsal maschile che ha visto cambiare padrone in testa alla classifica. La graduatoria generale resta, però, cortissima con le prime 4 squadre in 3 punti e con la nona lontana ‘solo’ 7 punti dalla vetta.

Sconfitta per la Feldi

A prendersi la prima piazza è stata la Meta Catania vittoriosa sul parquet della Feldi Eboli, che ha però una gara da recuperare rispetto ai siculi campioni d’Italia. Termina 3-4 al PalaSele con gli ospiti due volte avanti al 5′ ed al 9′ grazie alla doppietta di Bocao. I padroni di casa accorciano le distanze, poi, al 12′ con Kenji ma al quarto d’ora Pulvirenti riporta a 2 reti le distanze siglando il 3-1 che chiude la prima frazione. Nella ripresa al 2′ Venancio accorcia nuovamente le distanze ma nel massimo sforzo della Feldi arriva, al 4′, una sfortunata autorete. Dal Cin, estremo difensore ebolitano, al 7′ poi sigla il 3-4 che apre nuovamente il finale di gara dove nonostante diverse azioni il parziale non cambia più. La Meta Catania sale cosi a 16 punti scavalcando i rivali di giornata che restano fermi a 15.

Successo per lo Sporting

Vince, invece, lo Sporting Sala Consilina corsaro in terra pugliese sul Global Work Capurso. Termina 1-3 per i salesi una sfida dove succede tutto nel primo tempo. Vantaggio ospite al 6′ con Rosetti mentre due giri di lancette dopo il raddoppio è siglato da Vidal. Passa circa un minuto che arriva anche il tris dello Sporting Sala Consilina che mette in ghiaccio la gara con Baroni. Al 12′, però, Pires per il quintetto pugliese mette a segno il 3-1, risultato che però non cambia più nei restanti 28′ di gara dopo un avvio su ritmi altissimi con 4 reti siglate in poco più di 6′. I salesi con questi tre punti salgono a quota 13 al terzo posto alla pari dei piemontesi della L84 a -2 dal secondo posto e a -3 dal primo posto. Feldi e Sporting torneranno sul parquet nel prossimo week-end per l’ottavo turno di Serie A.