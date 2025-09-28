Futsal: buone le prime di Sporting e Feldi

Gol e spettacolo nel primo turno della 42esima edizione della Serie A di futsal maschile. Sei le gare in programma che hanno visto i successi di Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina.

Bene lo Sporting Sala Consilina che inizia nel migliore dei modi la sua regular season. Successo interno, infatti, per 5-1 nel derby campano sul Napoli Futsal, che lo scorso anno arrivò sino alla finale scudetto persa poi contro la Meta Catania. Per i salesi in rete Arillo al 3′ con lo stesso calcettista che raddoppia al 17′, su rigore, con il 2-0 che accompagna le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa il tris giunge, invece, al 7′ con Delmestre al 7′. Un ottimo Sporting, poi trova anche la via del 4-0 con Rossetti 10′, a mettere completamente in discesa la gara del Pala San Rufo, mentre due minuti dopo Grasso accorcia le distanze. Nel finale il definitivo 5-1 arriva con Vidal, nonostante il rosso inflitto poco prima ad Arillo.

Bene anche la Feldi Eboli che batte in trasferta per 1-6 i neopromossi liguri del CDM Futsal. I locali passano avanti subito con Da Silva mentre al 18′ arriva il pari con un piazzato vincente di Felipinho. A pochi secondi dall’intervallo, poi, il vantaggio Feldi giunge con un diagonale di Calderolli. Nella ripresa il 3-1, invece, arriva subito con una bella azione conclusa da Gui mentre al 7′ Calderolli firma il 4-1. La tripletta personale arriva a 2 giri di lancette dal triplice fischio mentre a il definitivo 1-6 arriva nei secondi finale con un pasticcio difensivo del CDM.

Nelle altre gare la Roma 1927, ha battuto la Pirossigeno Cosenza per 2-1, la L84 Torino, invece, Came Treviso con un tondo 9-1, l’Ecocity Genzano per 4-2 il Saviatesta Mantova mentre l’Active Network per 5-1 Pomezia.