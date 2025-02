Futsal: big match su Sky per la Feldi Eboli

Archiviato il turno infrasettimanale è tempo di diciottesima giornata nella Serie A di futsal maschile. Quattro delle otto gare sono in programma stasera con altre due sfide fissate per domani ed altrettante per domenica.

Futsal, Serie A: stasera sul parquet lo Sporting

Al alzare il sipario sul terzo turno del girone di ritorno alle 19:00 saranno il Pomezia e gli irpini della Sandro Abate. Tre, poi, le sfide delle 20:30: con Pesaro-Napoli, Genzano-Vinumitaly Petrarca e Sporting Sala Consilina contro i piemontesi della L84.

Per i salesi di coach Cipolla, decimi a tre punti dalla zona play-off, sfida interna al PalaSanRufo contro la quinta forza della classe.

Domenica big match per la Feldi

Al sabato, poi, alle 17:00 sfida tra Treviso e Mandredonia mentre alle 18:00 quella tra Cosenza ed Active Network.

Domenica, infine, incrocio giallorosso tra Benevento e Roma, alle 20, con il big match di giornata su Sky Sport, alle 20:45, tra la Feldi Eboli, capolista, che al Palasele riceve il Meta Catania, campione d’Italia a due punti dalla prima piazza.