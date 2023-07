Furto in gioielleria: CNA Orafi Salerno lancia un appello

La CNA di Salerno si schiera al fianco degli orafi della regione per ribadire l’importanza di maggiori controlli e una maggiore presenza delle forze dell’ordine per contrastare i furti. Un appello in tal senso è stato indirizzato al Prefetto di Salerno affinché, all’interno del Tavolo Sicurezza, venga data maggiore importanza alla sorveglianza del territorio e delle attività artigianali e commerciali. “Le misure preventive che possiamo adottare come imprenditori non sono sufficienti; è fondamentale che la presenza e il passaggio delle forze dell’ordine siano incisivi, visibili e scoraggianti per chiunque voglia compiere atti criminali”, ha dichiarato Luigi Truono, presidente della categoria artigianale degli orafi presso la CNA di Salerno, esprimendo il suo sconcerto.

Le proteste

Truono è stato uno dei primi a raggiungere il collega gioielliere, vittima di un furto nella scorsa notte, in via Posidonia a Pastena. “Né le telecamere di videosorveglianza né i vetri antisfondamento sono stati sufficienti a fermare la violenza inaudita con cui il commando, composto da almeno sei persone, ha sfondato e compiuto un ingente furto all’interno del negozio”, ha riferito Truono. “Salerno non è una città tranquilla, e l’audacia con cui i criminali hanno agito è l’amara conferma della loro sicurezza di poter agire indisturbati”.

L’appello

La CNA Salerno, insieme ai vertici provinciali, si è schierata a sostegno degli orafi colpiti dal furto. “Il Prefetto sta già facendo molto – ha dichiarato Lucio Ronca, presidente della CNA Salerno – e la costituzione del tavolo sulla sicurezza è una prova tangibile del suo impegno. Tuttavia, l’appello deve essere rivolto a tutti i livelli istituzionali; la sicurezza del territorio deve essere una prerogativa di tutti”.

Il furto presso la gioielleria ha sollevato preoccupazione e apprensione tra gli artigiani e i commercianti della zona, i quali chiedono un intervento concreto e immediato per garantire una maggiore sicurezza nelle attività commerciali e proteggere i beni e le persone che vi operano. La CNA Salerno si impegna a continuare la lotta per una maggiore sicurezza, collaborando con le istituzioni e rafforzando le misure di prevenzione all’interno delle attività artigianali della regione.