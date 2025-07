Furti e detenzioni illegali: due arresti tra Salerno e Vietri sul Mare

Il 7 luglio scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto A.A.. L’accusa a suo carico è di furto aggravato. Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia Giudiziaria, l’uomo avrebbe sottratto un borsello dall’interno di un garage. L’intervento dei militari è scattato a seguito delle indagini che hanno permesso di identificare il presunto responsabile del reato.

Detenzione illegale di arma clandestina a Vietri sul Mare

Due giorni dopo, il 9 luglio, un’altra operazione ha avuto luogo a Vietri sul Mare. I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato M.D.M.con l’accusa di detenzione illegale di arma clandestina. La perquisizione effettuata dai militari ha permesso di rinvenire in possesso di M.D.M. una pistola con matricola abrasa e sette proiettili calibro 6,35. La detenzione di tali armi e munizioni è considerata illegale e rappresenta una grave violazione della legge.

L’impegno costante delle forze dell’ordine

Questi due arresti sottolineano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità nella provincia di Salerno. Le operazioni condotte dai Carabinieri, sia per reati contro il patrimonio che per la detenzione illegale di armi, contribuiscono a mantenere l’ordine pubblico e a garantire una maggiore sicurezza per la comunità. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per delineare un quadro completo degli eventi.