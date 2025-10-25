Forte scossa di terremoto in Campania. Sisma avvertito fino al Cilento

Ancora un sisma. Terremoto avvertito chiaramente in varie zone della Campania

A cura di Ernesto Rocco
Sismografo

Continua a tremare la terra in Campania. Un sisma di magnitudo 4 è stato avvertito con epicentro nell’avellinese (Montefredane) e ad una profondità di circa 14 chilometri.

Pura anche in Cilento

Il sisma è stato chiaramente avvertito anche nelle province di Napoli e Salerno, fino al Cilento. Paura tra la popolazione: quanti più vicini all’epicentro sono scesi in strada.

Questo è il più forte di una serie di terremoti registrati nella stessa zona a partire da ieri. Al momento non si registrano danni. 

