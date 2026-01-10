Fibra Ottica e Sicurezza Stradale: il Sindaco di Ascea sospende le autorizzazioni agli scavi

L’innovazione tecnologica è una priorità, ma la sicurezza dei cittadini non è negoziabile. Con questo principio, l’Amministrazione Comunale di Ascea, guidata dal Sindaco Stefano Sansone, ha disposto la sospensione delle autorizzazioni ai lavori di scavo sul territorio comunale per le ditte operanti per conto di Open Fiber.

Il provvedimento

La decisione, drastica ma necessaria, arriva a seguito di una lunga fase di monitoraggio durata oltre due anni, durante i quali il Comune ha tentato la via del dialogo attraverso solleciti e diffide formali. Un’azione costante che aveva già portato, lo scorso 29 ottobre – ben prima che la problematica divenisse di dominio pubblico altrove – ad ottenere un primo intervento di ripristino da parte di Open Fiber su un tratto critico. Tuttavia, a fronte di problematiche che oggi si ripresentano estese su più parti del territorio, quella misura non è più sufficiente.

Nonostante l’importanza strategica dell’infrastruttura in fibra ottica per la digitalizzazione del Cilento, i lavori di posa hanno spesso lasciato in eredità strade dissestate e ripristini approssimativi, creando situazioni di pericolo concreto per automobilisti, ciclisti e pedoni, oltre a un evidente danno al decoro urbano.

A supporto del provvedimento, una dettagliata relazione tecnica redatta dal Comando di Polizia Locale, agli ordini del Comandante Ten. Massimiliano Falcone, che ha documentato fotograficamente lo stato dell’arte. In particolare, i sopralluoghi effettuati congiuntamente all’Ufficio Manutenzione hanno evidenziato criticità gravi su arterie fondamentali come Via degli Ulivi, Via De Dominicis, Via Tempa delle Rose e Via di Porta Rosa.

Le parole del sindaco

“Conosciamo perfettamente il valore strategico della fibra ottica e ringraziamo Open Fiber per l’investimento che sta portando Ascea nel futuro digitale” – dichiara il Sindaco Stefano Sansone – “Tuttavia, il progresso non può avvenire a spese della sicurezza stradale. Non possiamo accettare che, dopo la posa dei cavi, le nostre strade restino sventrate o rattoppate in modo precario. Abbiamo atteso, abbiamo sanzionato tramite la Polizia Locale e abbiamo diffidato. Ora, di fronte al perdurare delle inadempienze, siamo costretti a fermare i nuovi scavi finché non verrà garantito il totale e corretto ripristino di quanto già manomesso. Ascea merita servizi moderni, ma anche strade sicure”.

La sospensione resterà attiva fino a quando le ditte esecutrici non provvederanno alla sistemazione definitiva e a regola d’arte dei tratti stradali segnalati.