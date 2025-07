Fiaccolata di pace ad Ascea per Gaza: tra silenzio, memoria e solidarietà

Nella serata di ieri, domenica 13 luglio, le strade di Ascea sono state attraversate da un lungo e commosso corteo silenzioso. Centinaia di persone hanno preso parte alla Fiaccolata di Pace – Speak for Gaza, un’iniziativa promossa da un gruppo di cittadini, associazioni e sostenuta dal Comune di Ascea.

Il corteo

Con partenza da Piazza Europa alle 20:30, il corteo ha sfilato per le vie del paese in silenzio, un passo per ogni vita spezzata sotto i bombardamenti che continuano a colpire la Striscia di Gaza. Una manifestazione intensa, caratterizzata da compostezza e partecipazione, che ha voluto lanciare un messaggio chiaro: stop immediato alle azioni militari, fine dell’occupazione e rispetto dei diritti umani per il popolo palestinese.

“Camminiamo perché in Palestina si smetta di morire, perché a Gaza torni la vita, perché i bambini non siano più bersaglio di bombe ma protagonisti di un futuro di giustizia” hanno spiegato gli organizzatori del collettivo Speak for Gaza. Al rientro in Piazza Europa, la serata è proseguita con una raccolta fondi a favore di ONG impegnate a garantire aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Un momento di riflessione ha dato voce alle testimonianze di attivisti e operatori umanitari, offrendo uno spaccato diretto e toccante delle condizioni di vita nei territori palestinesi sotto assedio.

Un messaggio di speranza

Suggestiva e densa di significato l’accensione delle Candele del Ricordo, dedicate alle vittime civili, con un pensiero speciale ai bambini palestinesi uccisi o feriti. Tra i presenti anche la D’Angelo Soccer School, realtà sportiva locale che ha voluto esprimere la propria vicinanza partecipando al corteo con tecnici, giovani atleti e famiglie, in un gesto di solidarietà che ha rafforzato il senso comunitario dell’evento.