Ascea accende una luce per la pace con la fiaccolata “Speak for Gaza”

È in programma per sabato 13 luglio, alle ore 20:30 con partenza da Piazza Europa, ad Ascea Marina, la fiaccolata di pace “Speak for Gaza”, iniziativa promossa per ricordare le vittime civili dei conflitti armati, con particolare attenzione alla tragedia umanitaria in corso in Palestina.

La finalità

L’evento, promosso dal Comune di Ascea, si propone come un’occasione di testimonianza silenziosa ma potente, nata dalla volontà di dare voce a chi non può più parlare e di sostenere, anche concretamente, popolazioni colpite dalla guerra.

Il programma

Oltre alla marcia simbolica, il programma della serata prevede una serie di momenti significativi: raccolta fondi a favore degli aiuti umanitari per le aree colpite dal conflitto, letture e riflessioni, con testi dedicati alla pace e alla solidarietà, accensione delle “Candele del Ricordo”, in memoria delle vittime, wall del Pensiero, uno spazio aperto dove i partecipanti potranno lasciare messaggi, preghiere e pensieri di pace.

Un gesto semplice ma carico di significato, che intende rafforzare una cultura della non violenza e della partecipazione civile. In un tempo in cui i drammi umani spesso restano ai margini dell’attenzione pubblica, la comunità di Ascea sceglie di accendere simbolicamente una luce, ribadendo il valore della memoria e della solidarietà.