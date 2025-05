Feldi Eboli espugna il campo della L84: vittoria cinica nei Playoff Scudetto

La Feldi Eboli di mister Luciano Antonelli ha conquistato una vittoria fondamentale in Gara-1 dei Quarti di Finale Playoff Scudetto, imponendosi per 3-4 sul difficile campo della L84. Una prestazione caratterizzata da disciplina tatticae aggressività, con un inizio fulminante che ha messo subito in difficoltà gli avversari.

Nei primi minuti, dopo alcune occasioni create da Caponigro e Calderolli per le “volpi” e da Braga per la L84, è stato Gabriele Ugherani a sbloccare il risultato al 7° minuto con un’azione personale conclusa da un destro imparabile che ha lasciato immobile il portiere Pasculli. Pochi secondi dopo, la Feldi Eboli ha raddoppiato grazie a una grande giocata di Liberti che, dopo essersi liberato sulla fascia, ha servito Etzi, il quale ha insaccato per lo 0-2.

La L84 ha tentato di reagire con Josiko, la cui conclusione è stata respinta da Dalcin, ma Braga non è riuscito a concretizzare il tap-in. Dall’altra parte, il portiere Pasculli si è distinto con due miracoli su Calderolli ed Etzi, evitando lo 0-3, e ha poi salvato nuovamente su Liberti, frenando un’azione travolgente del numero 9 ebolitano. Il finale della prima frazione ha visto un tentativo infruttuoso di Murilo per la L84.

Brivido Finale e Tenuta Ebolitana

L’inizio della ripresa ha offerto subito una grande opportunità per Espindola, che non è riuscito a finalizzare. Nonostante i tentativi di reazione della L84, la Feldi Eboli ha trovato la terza rete grazie a una grandissima giocata di Selucio, il quale, saltando Murilo, ha piazzato il pallone per il tris rossoblù.

Con la L84 sotto di tre reti, mister Paniccia ha optato per il portiere di movimento a metà del secondo tempo, nel tentativo di recuperare lo svantaggio. In questa fase, il capitano Dalcin è salito in cattedra, compiendo una serie di interventi decisivi che hanno mantenuto inviolata la porta della Feldi. Poco dopo la metà del secondo tempo, la L84 ha subito un’espulsione per doppio giallo a carico di Cuzzolino, che salterà Gara-2 al Palasele. Le “volpi” hanno immediatamente approfittato della superiorità numerica, siglando la quarta rete con la doppietta personale di Ugherani.

Nonostante un passivo apparentemente irrecuperabile, la L84 ha regalato un finale d’assalto negli ultimi tre minuti, sfiorando un incredibile pareggio. Prima Josiko a tre minuti dal termine, poi Rescia a un solo minuto dallo scadere, e infine Coco Wellington a soli 10 secondi dalla sirena, hanno realizzato tre reti che hanno riacceso le speranze, ma che non sono bastate per riacciuffare la partita.

Verso Gara-2: La Sfida del Palasele

Il brivido finale di Gara-1 è un chiaro preludio di ciò che attenderà le due squadre nella prossima settimana al Palasele. La L84 ha dimostrato di non voler mollare e arriverà a Eboli con l’intenzione di vincere e portare la serie al terzo atto. D’altro canto, la Feldi Eboli di Luciano Antonelli ha disputato una grande partita, a tratti dominante, espugnando un campo ostico contro un avversario di altissimo valore.

Nonostante il primo “set” sia andato ai rossoblù, tutto è ancora in bilico. Il Palasele diventerà un fattore determinante per il cammino delle “volpi” e l’accesso alle semifinali. La tensione è alta, e Gara-2 si preannuncia un appuntamento imperdibile per gli appassionati del futsal.