FdI Cilento ai sindaci: “Tutti a Napoli per protestare”

“Ieri il presidente della Regione Campania ha visita l’ospedale di Vallo della Lucania e alla domanda sulla situazione di quello di Agropoli ha invitato i cittadini a svegliarsi e a fare una manifestazione a Roma al cui capo ci sarà lui.

De Luca ha ancora una volta offeso il Cilento e i cilentani, tacciandoli di immobilismo e accusandoli di prendersela col soggetto sbagliato e cioè la Regione”. Così Modesto Del Mastro, coordinatore Cilento Nord e consigliere provinciale di Fratelli d’Italia: “Avremmo voluto ricordarlo solo a noi stessi, ma dobbiamo farlo anche col presidente – aggiunge – la sanità è in capo alle Regioni. È a Napoli, dunque, che si deve andare a protestare. Sarebbe giusto, quindi, che tutti gli amministratori vadano a Palazzo Santa Lucia a far sentire la propria voce”.

“I rappresentanti delle istituzioni del territorio debbono far sentire la loro voce e dimostrare di essere pronti a tutto”

“Il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi si fa ancora una volta mettere i piedi in testa senza replicare, senza dire nulla, ma accetta tutto ciò che gli accade intorno senza proferire parola. Come ha anche detto il consigliere Michele Pizza, oggi indipendente, il primo cittadino dovrebbe reagire alle offese di De Luca. Il Partito Democratico, e ciò non ci sorprende, continuerà a non fare nulla ma ci siamo abituati”. “I rappresentanti delle istituzioni del territorio debbono far sentire la loro voce e dimostrare di essere pronti a tutto – conclude – andiamo a Napoli, a Palazzo Santa Lucia, a protestare. Noi di Fratelli d’Italia ci siamo e siamo pronti fin da ora. Tutti gli altri dove sono?”