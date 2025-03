Il consigliere comunale di Serramezzana e coordinatore dell’area Cilento Nord per Fratelli d’Italia, Modesto Del Mastro, entra in consiglio provinciale. L’esponente del partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni subentra ad Aniello Gioiella che, di recente, ha rassegnato le dimissioni nell’ottica di una rotazione che il partito ha imposto fin dal primo giorno per permettere a tutti i candidati al consiglio provinciale di portare avanti la loro azione a favore dei territori della provincia di Salerno.

«Una grande emozione, per me, entrare in consiglio provinciale. Ringrazio il consigliere Gioiella, il vice ministro Edmondo Cirielli, il senatore Antonio Iannone, la deputata Imma Vietri, Giuseppe Fabbricatore e il gruppo provinciale di FdI Salerno così da permettermi di portare a Palazzo Sant’Agostino le istanze del mio territorio, il Cilento – ha dichiarato il neo consigliere provinciale Del Mastro – porterò avanti le istanze del mio territorio, darò voce ai miei concittadini rispetto a quelle che sono le competenze della Provincia».