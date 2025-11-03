Emergenza idrica a Monte San Giacomo, polemiche social: «Non mi farò intimidire»

Proseguono i disagi a Monte San Giacomo a causa della grave carenza idrica che da settimane sta mettendo in difficoltà l’intera comunità. I serbatoi si svuotano rapidamente e l’assenza d’acqua nelle abitazioni ha esasperato i cittadini, generando tensione e malcontento diffusi.

Nel corso del weekend, il sindaco Angela D’Alto ha illustrato la situazione in una diretta Facebook, spiegando che si tratta di un problema che si ripresenta ciclicamente da decenni e che l’amministrazione sta cercando di affrontare con soluzioni di medio termine.

La pubblicazione di un nuovo avviso di sospensione del servizio idrico ha però innescato una polemica sui social. Tra i commenti al post ufficiale del Comune, un utente ha scritto un messaggio dal contenuto dal contenuto discutibile apparentemente un invito al suicidio: «Corda e sgabello, all’Ikea, costano 5 euro».

Un commento che ha suscitato indignazione, oltre alla pronta reazione della prima cittadina.

La replica del sindaco: “Non mi farò mai intimidire”

Angela D’Alto ha deciso di rispondere pubblicamente all’attacco, dichiarando di voler dare risalto, per la prima volta, a quello che definisce un “leone da tastiera, maleducato e cafone”. Il sindaco ha sottolineato come, di fronte a un problema serio e complesso, non ci si possa permettere di trasformare la frustrazione in odio o violenza verbale.

“Piuttosto che commentare anche con una critica politica, ci invita al suicidio. Pensa di far ridere, evidentemente, ma certe parole in una piccola comunità non hanno alcuna dignità”, ha scritto D’Alto.

Il primo cittadino ha poi ribadito con forza la propria determinazione: “Non ho paura di te e di qualche amico tuo, anche se sono donna. Non mi farò mai intimidire da voi. Mai”.