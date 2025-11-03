Emergenza idrica a Monte San Giacomo, parla la sindaca D’Alto

Il serbatoio riceve solo 3 litri d’acqua al secondo a fronte di un consumo di 7-8, necessario l'intervento delle autobotti

A cura di Federica Pistone

Monte San Giacomo sta affrontando una grave crisi idrica dovuta ai cambiamenti climatici, alla scarsità di piogge e all’assenza di neve sul Cervati. La sindaca Angela D’Alto ha spiegato che il Comune, con il supporto di tecnici ed esperti, sta intervenendo per aumentare la portata d’acqua e mettere in sicurezza la captazione del fiume Zia Francesca, oggi quasi a secco.

Le criticità

Il serbatoio riceve solo 3 litri d’acqua al secondo a fronte di un consumo di 7-8, costringendo all’uso temporaneo di autobotti. D’Alto invita i cittadini a ridurre i consumi e ad usare l’acqua solo per scopi essenziali.

Leggi anche:

Emergenza siccità: chiude il rifugio sul Cervati

A breve partiranno i lavori per una nuova fonte di approvvigionamento, con l’obiettivo di risolvere definitivamente l’emergenza.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Carabinieri Castellabate

Raggirò un’anziana di Castellabate portandole via oro: arrestato

Un uomo di 53 anni è finito agli arresti domiciliari. Aveva truffato…

Premio Nassirya

Emozione e Impegno: al via a Roma la XII edizione del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace

Il primo appuntamento di un'edizione che proseguirà per l'intera settimana e che…

Regionali, presentata la lista del Pd in provincia di Salerno: «Continuità e territorio»

Presentata la lista dei candidati del Partito Democratico per la Circoscrizione di…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79