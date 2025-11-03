Emergenza idrica a Monte San Giacomo, parla la sindaca D’Alto

Monte San Giacomo sta affrontando una grave crisi idrica dovuta ai cambiamenti climatici, alla scarsità di piogge e all’assenza di neve sul Cervati. La sindaca Angela D’Alto ha spiegato che il Comune, con il supporto di tecnici ed esperti, sta intervenendo per aumentare la portata d’acqua e mettere in sicurezza la captazione del fiume Zia Francesca, oggi quasi a secco.

Le criticità

Il serbatoio riceve solo 3 litri d’acqua al secondo a fronte di un consumo di 7-8, costringendo all’uso temporaneo di autobotti. D’Alto invita i cittadini a ridurre i consumi e ad usare l’acqua solo per scopi essenziali.

A breve partiranno i lavori per una nuova fonte di approvvigionamento, con l’obiettivo di risolvere definitivamente l’emergenza.