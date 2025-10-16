Elezioni regionali: M5S e Fratelli d’Italia hanno le loro liste

Il Movimento 5 Stelle ha la sua lista. È stata annunciata nel pomeriggio, con una settimana di anticipo rispetto al previsto.

Nove persone, quattro donne e cinque uomini, tutti volti noti alla comunità pentastellata.

I candidati

A guidare il gruppo l’uscente Michele Cammarano di Roccadaspide.

C’è poi l’esponente del Gruppo territoriale di Angri Giuseppe Iozzino, Iolanda Molinaro avvocata esperta in diritto di famiglia e tutela dei minori e docente di scuola secondaria di secondo grado, assessore al comune di Vallo della Lucania, Margherita Oliva, avvocata cassazionista, consigliera comunale a San Marzano sul Sarno, di Iolanda Canale di Nocera Inferiore, Dottoressa in Fisioterapia presso l’unità operativa di Geriatria e Cure Domiciliari ASL SA, Giuseppe Benevento di Cava de’ Tirreni, Ingegnere civile, dipendente di un Centro di Ricerca presso l’Università di Salerno, Santino Campagna, di Serre, già Docente di Architettura e Ambiente presso il Liceo Artistico, di Adriana Maggio di Campagna, Docente di filosofia e storia, in pensione, storica e attivista culturale e ambientale e infine Giuseppe Morrone, noto commerciante del Vallo di Diano.

Fratelli d’Italia: i candidati

Ultime ore per conoscere anche la lista di Fratelli d’Italia, a supporto del candidato presidente del centro-destra, Edmondo Cirielli.

A comporla Nunzio Carpentieri, Salvatore Gagliano, Giuseppe Fabbricatore, Ernesto Sica, Annalisa Della Monica, Aniello Gioiella, Maria Gabriella Nicastro, Fiordelisa Leone, Daniela Ugliano.