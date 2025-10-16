Elezioni regionali: M5S e Fratelli d’Italia hanno le loro liste

Il Movimento 5 Stelle ufficializza la lista, definita anche quella di FdI

A cura di Ernesto Rocco
Elezioni regionali

Il Movimento 5 Stelle ha la sua lista. È stata annunciata nel pomeriggio, con una settimana di anticipo rispetto al previsto.

Nove persone, quattro donne e cinque uomini, tutti volti noti alla comunità pentastellata.

I candidati

A guidare il gruppo l’uscente Michele Cammarano di Roccadaspide.

C’è poi l’esponente del Gruppo territoriale di Angri Giuseppe Iozzino, Iolanda Molinaro avvocata esperta in diritto di famiglia e tutela dei minori e docente di scuola secondaria di secondo grado, assessore al comune di Vallo della Lucania,  Margherita Oliva, avvocata cassazionista,  consigliera comunale a San Marzano sul Sarno, di Iolanda Canale di Nocera Inferiore, Dottoressa in Fisioterapia presso l’unità operativa di Geriatria e Cure Domiciliari ASL SA, Giuseppe Benevento di Cava de’ Tirreni, Ingegnere civile, dipendente di un Centro di Ricerca presso l’Università di Salerno, Santino Campagna, di Serre, già Docente di Architettura e Ambiente presso il Liceo Artistico, di Adriana Maggio di Campagna, Docente di filosofia e storia, in pensione, storica e attivista culturale e ambientale e infine Giuseppe Morrone, noto commerciante del Vallo di Diano.

Fratelli d’Italia: i candidati

Ultime ore per conoscere anche la lista di Fratelli d’Italia, a supporto del candidato presidente del centro-destra, Edmondo Cirielli. 

A comporla Nunzio Carpentieri, Salvatore Gagliano, Giuseppe Fabbricatore, Ernesto Sica, Annalisa Della Monica, Aniello Gioiella, Maria Gabriella Nicastro, Fiordelisa Leone, Daniela Ugliano.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 17 ottobre: un venerdì ricco di novità per gli amici dell’Ariete. Cancro, periodo di introspezione, attenzione sul lavoro

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

“City Live”, parola ai cittadini: intervista al sindaco di Rutino, Giuseppe Rotolo

La politica a portata di mano con approfondimenti e domande fatte dai…

“Maestri del fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: quarta puntata

Ospite della puntata, Mario Panzarella, presidente dell'associazione Mòvesi, ideatore del Giardino Pedagogico…

Stories

Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati