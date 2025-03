Elezioni amministrative: dopo l’ufficializzazione della data parte la campagna elettorale | VIDEO

Con l’indicazione delle date per le elezioni amministrative 2025, la campagna elettorale è pronta a prendere il via. Si voterà il 25 e il 26 maggio. Nel Cilento, l’attenzione è tutta rivolta su Capaccio Paestum, ma ci sono anche Ispani e Sant’Angelo a Fasanella al voto.

La situazione a Capaccio Paestum

Nella città dei templi, al momento, sono due i candidati che hanno ufficializzato la candidatura: Gaetano Paolino, per parte della maggioranza uscente, e Pasquale Quaglia, vicino al centro-destra. Proprio lo schieramento di centro-destra, però, deve sciogliere i dubbi. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati vogliono convergere su Antonio Fasolino, che però ancora non ha sciolto le riserve. Capaccio Paestum è l’unico comune che potrebbe anche andare al ballottaggio (l’8 e il 9 giugno). La città dei templi torna al voto dopo un anno e in seguito al caos giudiziario che ha coinvolto il sindaco Franco Alfieri.

Qui Ispani e Sant’Angelo a Fasanella

Ad Ispani, invece, potrebbero essere addirittura tre i candidati in corsa: Francesco Giudice, sfiduciato nei mesi scorsi, è pronto a tornare in campo. Pronta a proporsi anche l’ex primo cittadino Marilinda Martino; il terzo gruppo dovrebbe essere capitanato da Piernicola Lovisi, che ha guidato il gruppo che ha portato allo scioglimento del consiglio comunale.

A Sant’Angelo a Fasanella, infine, lavora per riproporsi Gaspare Salamone. La sua lista potrebbe competere con quella dell’ex gruppo di minoranza “Impegno Comune” guidato da Pietro Cappelli.