Elezioni a Capaccio Paestum, il centro-destra spinge per Antonio Fasolino

Quello di Antonio Fasolino è il nome più accreditato per la candidatura a sindaco di Capaccio Paestum per la coalizione di centro-destra. Su di lui c’è la forte spinta di Fratelli d’Italia e ci sarebbe un si di massima anche di Forza Italia.

Le scelte di Fratelli d’Italia

Il partito di Giorgia Meloni, però, è alle prese anche con altre proposte, come quella di Pasquale Quaglia, già presidente del consorzio di bonifica, che ha annunciato già all’indomani dallo scioglimento del consiglio la sua volontà di candidarsi.

Tuttavia quello di Fasilino è il nome sul quale potrebbero convergere gran parte delle forze in campo di centro-destra.

Chi è Antonio Fasolino

54 anni, avvocato, ha militato sempre nelle fila del centro destra. Un passato da coordinatore nazionale del Nuovo PSI, è stato tra l’altro assessore provinciale (con presidente l’attuale viceministro Edmondo Cirielli) e presidente del consorzio aeroportuale di Salerno.

Più di recente, in occasione delle elezioni europee, ha presieduto il “Comitato per Giorgia Meloni candidata per l’Europa”. Ad affiancarlo Giuseppe Fabbricatore, attuale coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

Spetterà ora proprio a Fasolino decidere se accettare le avances che arrivano dal partito e in primis dal viceministro Cirielli.