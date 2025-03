Capaccio Paestum, Pasquale Quaglia annuncia la sua candidatura a sindaco. L’intervista | VIDEO

Gli abitanti di Capaccio Paestum potrebbero tornare al voto tra pochissime settimane e, se così fosse, entro pochi giorni si aprirebbe anche la campagna elettorale.

Tra i nomi dei candidati alla carica di sindaco, nei giorni scorsi, è stato reso noto anche quello di Pasquale Quaglia, imprenditore capaccese di lungo corso, consigliere comunale per due legislature, per otto anni anche componente del Consorzio Bonifica di Paestum, di cui è stato presidente per cinque anni. Quaglia è a lavoro per formare la sua coalizione che conta già diversi componenti in tre liste civiche.

Le dichiarazioni

“Mi candido perché il Comune di Capaccio Paestum ha un enorme potenziale da esprimere e sento, per amore di questo territorio, di dover dare il mio contributo” ha fatto sapere Quaglia annunciando, ai microfoni di InfoCilento, di essere pronto per la nuova sfida che l’attende e illustrando parte delle sue idee per la Città dei Templi.