Campania, Anas: al via i lavori sul ponte Soranna sulla SS18 “Tirrena Inferiore”, ad Ispani | VIDEO

Lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” prendono il via quest’oggi i lavori sul ponte ‘Soranna’, situato in corrispondenza del km 206,000, nel territorio comunale di Ispani.

Per l’occasione, questa mattina, si è svolto un sopralluogo tecnico alla presenza di rappresentanti di Enti ed Istituzioni, oltre che del Responsabile di Anas Campania, Nicola Montesano.

I lavori

I lavori sono frutto di una precedente Convenzione siglata da Anas (cui è in capo la Direzione dei Lavori) e Comune di Ispani (cui sarà in capo il Procedimento) e sono stati finanziati per un investimento complessivo di oltre 1 milione di euro nell’ambito degli interventi di Protezione Civile.

Le attività principali consisteranno nella demolizione del vecchio ponte e nella ricostruzione di una nuova opera; quest’ultima sarà costituita da un impalcato più largo del precedente che consentirà, ad opera ultimata, anche la realizzazione di un marciapiede, oltre che di corsie di marcia e relative banchine.

Il nuovo ponte sarà costituito da travi in acciaio, con nuove barriere di sicurezza, ad unica campata, anche allo scopo di aumentare la sezione idraulica del sottostante vallone, nel quale scorre il torrente ‘Soranna’.

Tale configurazione idraulica (con eliminazione delle attuali pile) consentirà, infatti, un migliore deflusso delle acque in corrispondenza dell’opera, anche in casi di eventi meteorici eccezionali, che in passato causarono esondazioni del torrente.

In corrispondenza del ponte Soranna durante l’esecuzione delle attività principali – la cui ultimazione è fissata entro la prima decade del prossimo mese di luglio – vigerà il senso unico alternato, regolato da semaforo.

La nuova opera

Con la nuova opera verranno implementati gli standard di sicurezza e percorribilità della tratta, in un’area particolarmente trafficata specie nei periodi estivi.

La statale 18, infatti, si configura quale arteria strategica, non solo per i collegamenti con le aree costiere, ma anche con la limitrofa regione Basilicata.

