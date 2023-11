Elezioni ad Agropoli, “guerra” di ricorsi. Si potrebbe tornare al voto a febbraio e in più sezioni

L’avvocato Antonello Scuderi, insieme al collega Elio Cuoco, commentano la sospensiva per la nomina del commissario, come richiesto dai legali della maggioranza consiliare dopo che il Tar aveva decretato l’annullamento della proclamazione degli eletti. «Nulla di strano e di anormale, hanno chiesto una sospensiva ai fini della nomina del commissario. Il consiglio di Stato l’ha accolta. Ma rimangono annullate le quattro sezioni per cui si andrà a votare. Ovviamente non il 17 dicembre perché non ci sarebbero più i termini».

Reintegrazione di Roberto Mutalipassi

Due giorni fa, il primo cittadino Roberto Mutalipassi era stato reintegrato con l’intero consiglio alla guida del comune di Agropoli. Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, aveva infatti revocato la nomina del commissario prefettizio Flavia Zinna, arrivata proprio dopo la pronuncia del Tar. La situazione politica si fa sempre più intricata, e la data chiave è fissata per il 14 novembre, quando il Consiglio di Stato entrerà nel merito della questione.

Appello Incidentale: nuove Elezioni con Più Sezioni

L’avvocato Antonello Scuderi, in vista delle nuove elezioni, ha confermato un appello incidentale per chiedere l’aumento del numero delle sezioni, attualmente fissato a quattro. La posta in gioco è alta, e le decisioni legali influenzeranno il futuro politico di Agropoli. Nel caso di ritorno al voto la data potrebbe essere fissata per febbraio.